東九龍打擊交通違例　4男司機被捕

東九龍總區執法部門上周五(9月29日)至今日(10月1日)中秋節及國慶假期期間，在區內展開打擊酒後駕駛、無牌駕駛、停牌期間駕駛、貨車超載及相關違例事項。行動中，人員共拘捕4名司機及向7名司機發出口頭警告。

今日上午約10時，人員在鑽石山蒲崗村道近鳳德道截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查，車上一名姓麥(45歲)男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。同日下午5時，人員駕駛配有自動車牌識別系統的車輛在黃大仙龍翔道近正德街巡邏時，發現一輛未獲發牌車輛正在行駛，人員遂截停該車輛。經初步調查，車上一名姓駱(35歲)男司機涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

而人員昨日(9月30日)凌晨1時在觀塘宜安街截查一輛懷疑超載的5噸半貨車。經初步調查，該輛貨車超載重量逾6成，車上一名姓卓(48歲)男司機涉嫌「貨車超重」被捕。此外，同日凌晨4時，人員在太子道東截查一輛形迹可疑的私家車，車上一名姓陳(20歲)男司機無法出示駕駛執照及沒有合理辯解獲得車輛，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕。

所有被拘捕司機已獲准保釋候查，須於11月上旬報到。執法部門提醒駕駛者，貨車超重會對輪胎構成沉重壓力，減低行駛中的車輛穩定性。超額的負載亦會影響車輛的制動系統，有可能危及其他道路使用者的安全，引致嚴重交通意外。