長假尖沙咀湧現內地客　食肆開舖做到無停手　藥房卻嘆不旺財

內地十一長假期下，本港旅遊區再度熱鬧！尖沙咀一帶商場、街道今日(10月1日)都逼滿內地遊客，金舖、食肆均人流暢旺。有燒味食肆負責人「大呻」整天做到無停手，相信燒味很快沽清提早收工。不過藥房的生意則較遜色，有負責人嘆指內地客已適應網上消費，故未見「掃貨」情況。

尖沙咀今日幾乎全天候擠滿人，尤其名店林立的街道、海港城、彌敦道，部分人拖着行李箱逛街，售賣金器、鐘錶等店舖特別多人入內，附近食肆亦十分旺場。炯記燒味負責人瀋女士表示，今日開門後員工一直無停過，旅客人數之多幾乎令本地人無位坐，外賣亦沒時間做。旅客叫菜時都「鬆手」，大多至少燒鴨、燒鵝例牌，再加小食，人均消費過百港元，形容「生意好過疫情前」，近期獲內地客「錦上添花」下，每晚8時半左右要賣光燒味，提早收工。

不過，藥房則未未必旺丁旺財，記者走訪10多間藥房、藥妝店，發現只有零星數間多人掃貨，大多「拍烏蠅」。藥房負責人葉先生表示，人流明顯多了，但旅客於新冠疫情下習慣網購，例如保健品等已較少人選購，只會來港購買雙飛人、黃道益活絡油等只在港發售的產品。而近月已開逾30間藥妝店搶生意，又說旅客對港藥店的不良營銷手法式感戒備，坦言生意難做。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，尖沙咀「逼爆」是在預期之內，內地人有長假期便南下旅客，港人則因剩下的假期不足而留港，加上有煙花匯演，令人人聚集於尖沙咀，相信有助炒旺節日氣氛，刺激消費，帶旺經濟。