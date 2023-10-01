兩幼貓被領養2日後走失　貓主怒轟領養人：信錯人

領養動物是一生一世的承諾和責任，一時輕率的決定隨時傷害一條生命！東網接獲投訴，一名愛貓人士早前經網上平台，將2隻僅3個半月大的幼貓貓交予他人領養，豈料領養人不足2日已丟失牠們，事後對尋貓更是無心裝載，至今只尋回一貓，另一貓相隔約一周仍音信全無，生死未卜。

據投訴人在Facebook專頁「大埔人大埔貓」留言，該名領養人上月24日領養2隻幼貓後，不足2日竟通知她，聲稱2隻貓「走咗上山」。其中一隻貓貓「水煲仔」翌日由消防員於領養人屋外救回。當時事主與領養人再三溝通後，領養人確認無力照顧而決定放棄領養，故事主隨即取回貓貓，目前平安無事。

不過，另一隻貓貓「大哥哥」走失近一周仍未尋回，事主坦言：「依家外面每日氣溫(攝氏)30幾40度，『大哥哥』咁多日無糧無水，以佢得4個月嘅生命，真係唔知佢可以支持幾耐。」事主又指自己「信錯人」，指聯絡該名領養人追問走失貓貓最新情況時，對方慣性「已讀不回」，貓貓走失後亦無積極尋貓。

事件引起網上熱議，有人批評該名領養人「離譜」，領養前盛意拳拳，領養後有事就漠不關心，又勸喻其他人領養前應「停一停、諗一諗」，自己是否有時間、心機、耐性及金錢才去領養，無謂悲劇再演。