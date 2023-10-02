大暴雨水浸黃大仙站　港鐵逾900人善後　務求盡早恢復服務

本港上月初經歷五百年一遇雨災，導致港鐵多個車站水浸，其中以觀塘綫黃大仙站情況最嚴重。目前黃大仙站已幾乎完成復修，惟近三分之二的扶手電梯仍然關閉，損毀維修暫金額未有具體數字。有當晚值勤的前線職員憶述，突如其來的大雨，在短短數分鐘內湧入車站，並向月台下流，情況緊急下決定進行疏散，首要確保站內約100人安全。港鐵事後亦安排超過900人處理積水及搶修設施，務求盡早讓列車服務回復正常。

上月7日黑雨生效期間，黃大仙站因雨水倒灌而浸淹，列車服務需要暫停，直至同月9日頭班車才恢復正常。相隔逾3星期，車站損耗設施雖然大致完成復修，例如B3出入口已重新開放，但14條扶手電梯遭不同程度損壞而需逐步修復或更換，仍有9條未能運作。月台個別位置仍持續有滲漏，多處仍擺放水桶收集積水。

港鐵黃大仙站高級車站管理主任高雲龍憶述，當晚約11時45分，車站A和E出入口陸續水浸，車站職員在安全可行的情況下放置防洪板。惟不足10分鐘內，大量雨水經B出入口湧入大堂，他惟有緊急通知車務控制中心，車站立則進行疏散，列車駛經亦須「飛站」至鑽石山站落客。

高雲龍坦言，「(黃大仙站)無試過(水浸)咁嚴重」，但當刻「無諗咁多」，首要是協助約100名乘客、商舖員工及承辦商人員離開車站，而其中一名男乘客因行動不便未能離開，只能坐在出入閘機上方等待救援，幸最終所有人安全無事。車站完成疏散後，B出入口防水閘亦隨即啟動，當時大堂水位已達至小腿，而月台情況較嚴重，水深約0.8米，差不多及腰。

港鐵設施維修工程師張俊年表示，當晚收報黃大仙站水浸，其維修隊伍趕往支援。由於積水內有大量污泥及異物，反覆堵塞隧道排水井及管道，拖慢排水進度，工程人員只能同時使用超過10台抽水泵及抽水機清理積水，繼而再大規模清理大堂及車站殘餘的污泥，同時檢查車站設施，並吹乾及修復。

張俊年稱，善後工作令前線員工「周身黐𥹉𥹉，做到泥鴨咁」，清理的污泥塞滿多個垃圾袋。但令他最感動是所有人不言後退，夠鐘下班也留低繼續做，形容是「患難見真情」。

高雲龍稱，他由當日下午5點起值勤，處理水浸等工作至翌日中午，回家稍休息後下午5時已返回車站重新工作。儘管辛苦，但最慶幸是事故無造成任何員工、乘客受傷。