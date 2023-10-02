中大研究切扁桃腺紓睡眠窒息　顯著降血壓病童得益

童年時期有高血壓增加成年患高血壓風險。阻塞性睡眠窒息症（OSA）是一種兒童常見疾病，亦是年輕人罹患高血壓的風險因素。手術是治療OSA的首選方案，惟降低患者血壓的成效屬未知之數。香港中文大學醫學院早前進行研究，發現手術可顯著降低嚴重OSA兒童患者的血壓，惟術後增磅會削弱手術對降低血壓的成效。團隊建議，術後改善患者生活方式及控制體重，對管理病情同樣重要。

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻指，中大醫學院過往有研究估算，本港約5%小學生患有OSA；而在威爾斯親王醫院接受睡眠測試的兒童中，每5人就有一人患有嚴重OSA。李續指，OSA的日間症狀與過度活躍症相似，包括坐唔定、脾氣忟、專注力不足等，惟前者晚間還會出現打鼻鼾、醒瞓、夜汗等症狀。OSA的常見成因是腺樣體或扁桃腺肥大，手術切除是首選治療方案。

中大醫學院兒科學系副教授陳晶晶表示，現有文獻僅指OSA與血壓升高之間有關聯，惟手術治療可否改善血壓仍不清晰。為此，中大醫學院早前進行一項隨機臨床研究，招募109名疑似患有OSA而向胸肺及睡眠科求診的6至11歲兒童，隨機分配為「手術組」 及「監測組」，並安排接受睡眠測試及耳鼻喉科醫生檢查。

研究人員分別在開始研究及參與研究後9個月，記錄參加者的日間、睡眠期間及24小時平均動態血壓，並按其OSA嚴重程度，分析數據。結果發現，手術治療明顯更有效改善患者病情，其中嚴重OSA患者手術後，睡眠時平均每小時阻塞性呼吸暫停次數，較術前的平均23次減少19次，顯示大部分個案由嚴重轉為輕微至中度。手術亦有效降低嚴重患者在睡眠期間的舒張壓，惟病情較輕者卻沒有此效果。

研究又發現，手術組患者的體重指標（BMI）較監測組的錄得較大升幅，並同時錄得日間收縮壓上升，反映術後體重增加，會削弱手術對改善血壓的成效。陳晶晶表示，現有文獻未有實質解釋，為何患者術後體重上升，但推測與患者術後睡眠質素改善、睡眠期間不會再因「唞唔到氣」，而消耗大量能量呼吸有關。陳提醒，手術後非一勞永逸，建議患者應建立健康的生活習慣，包括均衡營養、定期運動等，以管理體重。

陳晶晶提到，過往有研究顯示，部分兒童過了7至8歲，扁桃體有機會變小，但實際上難以預期；強調6至11歲是兒童生長、學習的黃金期，如有明顯OSA症狀、嚴重影響睡眠質素，都會建議盡早接受治療。她又指，家長始終對手術有一定保留，但相信是次研究結果，給予醫護人員更多數據，有助向家長解釋及建議治療方案。