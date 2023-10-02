11號幹路線拍板　途經藍地掃管笏大欖　料2033年竣工

為加強新界西北與北大嶼山的交通連接，政府日前刊憲建議興建11號幹線（元朗至北大嶼山段）。相關工程擬於2026年首季動工，2033年底竣工，成為現有的青嶼幹線及屯門至赤鱲角連接路以外，通往大嶼山的第三條行車通道。據路政署發表的最新環評報告指，總長12公里的11號幹線，最終走線敲定經藍地、掃管笏、大欖、青龍頭及北大嶼山地區，並避免在大欖郊野公園內進行任何地面工程。

報告提到，隨着新界西北、北大嶼山發展，加上跨境活動日益增加，預測現有屯門公路（小欖段及深井段）、大欖隧道、汀九橋，以及青嶼幹線，將在2036年早上繁忙時段超出負荷。擬建的11號幹線能顯著改善相關擠塞情況，並可作為替代路線，加強新界西北整體道路網絡對交通事故的應變能力。

按最新走線，11號幹線主要由多個路段組成。其中，4.2公里長雙程三線的藍地隧道，於藍地石礦場交匯處連接港深西部公路及元朗公路，並於掃管笏交匯處連接掃管笏─小欖露天路段和掃管笏連接路。

其餘路段包括2公里長雙程兩線的掃管笏連接路；約0.4公里長雙程四線的大欖涌隧道（北段）、橫跨大欖涌河道的高架橋及另一條位於大欖涌河東面約1.7公里長雙程四線的大欖涌隧道（南段），以及約1.9公里長雙程四線的青龍大橋。

整個項目將分3階段進行，而11號幹線隧道及開挖的主要施工方法預期為鑽爆法，以大幅度縮短隧道開挖的施工時程。其中，青龍頭填海工程、青龍大橋錨碇工地平整工程將於2026年首季至2028年首季進行；次階段則於2028年首季至2033年第4季動工，包括隧道、道路及高架橋建造工程、屯門公路重新擬定工程，青龍大橋建造工程；第3階段則於2031年首季至2033年第4季，展開通風大樓及行政大樓建造工程。

環評報告提及，整個項目已分為北、中、南三個部分，並各自考慮3至8種方案才敲定最終走線。其中，工程不可避免地位於大欖郊野公園範圍內，故藍地隧道、掃管笏連接路及大欖涌隧道（南段）將採用隧道形式興建，避免對郊野公園造成直接影響。此外，地面部分也大量採用高架橋設計，減少生境破碎化。不過，項目至少需要補償種植5,805棵樹木，包括8棵位於程屋村東面風水林的黏木，將不可避免地被需砍伐。