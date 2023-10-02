偷渡天堂無日安寧　議員促檢視酷刑聲請

假難民衍生治安問題，濫用免遣返聲請審核機制不斷上訴拖延留港，浪費公帑。有學者指今次案件反映在南亞人士眼中本港已成為一個「偷渡天堂」，直言他們「偷渡嚟偷渡去」，來去無蹤，毫無紀錄，留港作奸犯科無人知。議員則關注酷刑聲請機制，否則消耗公帑如無底深潭，促請有關當局正視問題，盡快解決假難民問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強坦言，過去很多南亞人士透過旅遊來港後不離港，然後提出酷刑聲請，聲稱受到政治迫害，現在多改用偷渡來港，在島嶼登陸後求救。他認為，港府雖收緊程序，但審批仍然緩慢，即使申請不獲批，他們仍會有一段時間滯港，做為非作歹的事。他不諱言：「食、用都係特區政府畀錢佢喎，就會有一批人，特別係亡命之徒會嚟香港。嗰批人偷渡嚟偷渡去，嚟作案？嚟食大茶飯？打家劫舍或殺人？無人知，可能有人聘請呢啲人做殺手、打人或者去打劫，打劫完偷渡返去。」他認為政府應重新考慮難民政策，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。

身兼中小型律師行協會創會會長的議員陳曼琪指出，當局應加強在邊境執法遏制偷渡人蛇，尤其針對有組織的人蛇集團，但源頭打擊只是「堵」的方法，出現漏網之魚時，則需要本港政府推出有效措施。假難民問題源自於酷刑聲請，近年假難民濫用機制留港干犯嚴重刑事罪行，促請有關當局檢視現行機制，盡快清理積壓的酷刑聲請個案。

此外，議員葛珮帆指出，現時每年政府仍用10多億公帑處理假難民問題，很多市民認為是「倒錢落海」。事實上所花費的公帑有如「黑洞」，費用全是納稅人的錢。針對假難民問題，濫用免遣返聲請人士有可能加入黑社會、作奸犯科，如不徹底打擊，香港治安仍會受影響，同時律政司也應研究法例上可以修改的地方。