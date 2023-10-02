東方日報A1：百億公帑倒落海　假難民搶灘續為害

港府歷年濫批免遣返聲請姑息養奸，令假難民湧港不絕，禍港擾民，狂燒逾百億元公帑。繼大澳上月5日有8名南亞非法入境被捕，前日（9月30日）再有一批不速之客企圖循水路偷渡，途中疑在驚濤駭浪中遇險，執法部門收到市民報案在索罟群島發現南亞漢，經過13小時海陸空搜索，終於尋獲匿藏的8名南亞偷渡客，並將他們拘捕扣查。不足一個月已有兩宗「南亞兵團」搶灘，反映假難民偷渡活動猖獗，不斷輸入犯罪「生力軍」，再度敲響治安警鐘。

案發於前日早上8時許，有市民報案報稱駕駛船隻駛經南索罟島附近時見有4名南亞裔男子穿着救生衣求救，執法部門及消防到附近搜索未有發現。至下午1時許，政府飛行服務隊及執法部門於附近岸邊進行搜索，但無發現。至下午5時許，執法部門翻查雷達系統嘗試尋找可疑船隻最後出現地點。晚上8時許，報案人到場協助搜索。

直至晚上約9時15分、即搜索開始近13小時後，終在大鴉洲的雜石群中找到匿藏的8名南亞裔男子。8名被困怒海的南亞漢疲累困頓，濕身受凍，但均毫髮無損，毋須求醫。調查後8名男子未能提供任何香港入境紀錄，俱涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」被捕，其後已被押返長洲執法部門扣查。被捕的非法入境者年齡介乎22至46歲，當中兩人是阿富汗裔，兩人為巴基斯坦裔，另有4名印度裔人士。

南亞兵團偷渡活動猖獗，上月5日有大澳居民於深宵時分目睹10多名相貌陌生的南亞裔人士，鬼鬼祟祟由新基街走往巴士總站方向，認為背後必有蹊蹺，於是作出通報。執法人員判斷，該些可疑人士可能涉及非法入境，於是設置路障及部署搜查船隻行動。同日傍晚6時許，人員截停一艘由大澳開往屯門的尾班渡輪，繼而登船檢查乘客的身份證明文件，成功在船上揪出8名巴基斯坦裔男子（24至47歲），將他們拘捕帶走。被捕人士有6人屬非法入境，交由入境處跟進；另外兩人則持「行街紙」，涉嫌「協助及教唆他人非法入境」被捕。

假難民在港干犯嚴重毒品、毆打、爆竊等罪案，而截至2023年2月底，仍有超過1.48萬名免遣返聲請人在港。翻查紀錄，今年1至3月已有776名非華裔人士因觸犯刑事罪行被捕，較去年同期上升51%，連同2019年至2022年，4年多共有12,740人被捕。不法分子利用機制留港打黑工及犯案困擾本港多年，除令治安惡化外，政府公帑亦成提款機，不少假難民藉難民身份苛索各種福利。根據2023/24預算，當局花費14億元在他們身上，比前一年度大幅增近31%。計算過去11個年度，港府已經為此耗用約96億元公帑，加上本年度預算花費，相關數額勢破百億元。

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