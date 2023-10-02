的士司機扣分制業界憂一罪兩罰　倡統一召車平台

的士服務質素參差，當局擬引入「的士司機違例計分制」加強阻嚇。的士司機倘觸犯濫收車費、拒載等罪行將被扣分，2年內罰滿15分將會停牌3至6個月。香港的士業議會主席黃卓邦今(2日)出席電台節目表示，新的計分制，與現時違例駕駛記分制度相若，擔心「一罪兩罰」。此外，的士違法行為搜證及執法困難，建議當局統一召車平台，以科技解決問題，並由政府為所有的士安裝鏡頭，有需要時可供執法部門取用。

黃卓邦承認，業界濫收車資的問題仍存在，但形容在現行條例之上再增添新的扣分制是「疊床架屋」，認為是重複累贅。他認為，若的士司機違例，而過往有部分判決過輕，政府應提出上訴，加重罰款及刑期，從而加強阻嚇力。黃又指，業界的違法行為舉證困難，更存在灰色地帶，若司機無採用最直接而切實可行的路線駛往目的地則屬違法，但何謂「最切實可行路綫」，則沒有定義，「係最快、最短、最方便定係邊條呢？」他反映，業界盼政府能建立統一召車平台，乘客透過平台召車，司機亦可經平台獲取清晰路線指引。他認為，相關平台不應百花齊放，否則配對率及有效性會相當低。

為避免司機與乘客爭執之時「口同鼻拗」，黃認為的士有必要安裝鏡頭，內存資料可提供證據，保護雙方，希望政府可提供資助。不過，他認為相關片段並不應該任由司機及乘客下載，建議可上載至雲端，有需要時才由執法部門或法庭存取。交通事務委員會主席議員陳恒鑌則指，目前業界主要倚靠「放蛇」執法，認為政府若設立中央平台載列全部資料，無論截車、濫收、拒載、路線爭拗均有所記錄，有助跟進及搜證。政府今年7月已就相關草案刊憲，並進行首讀和開始二讀辯論。當局指，記分制最快於刊憲後9個月生效，以讓運輸署及的士業界有充足時間準備。