調查指大學生去年收入中位數逾1.7萬　惟學歷貶值情況持續

不少本港年輕人對未來感到悲觀、迷茫，主因之一是欠缺上流機遇。有最新調查發現，年輕世代收入情況出現較明顯改善，年約20至24歲的大學生，去年初入職時的收入中位數逾1.7萬港元，相當於1997年水平。惟調查指，宏觀經濟環境惡化，包括貿易戰、美國加息、內地經濟轉型等因素，香港經濟難以獨善其身，大學學歷勞工收入及增速改善情況或難以持續。

新青年論壇參考1987年至2022年綜合住戶統計調查中，具有大學學歷人士的收入數據作分析，並以每5年劃分歷代大學畢業生的收入差異。結果發現，最新一代年輕人的收入中位數的水平和增速均有不俗的提升，扭轉了過往「愈年輕收入愈低」的趨勢。其中，第八代年輕人，即1998至2002年出生，年約20至24歲者，去年初入職收入中位數為17,424港元，相當於1997年水平，且接近歷史水平；與第四至七代年輕人初入職只有1.4萬至1.5萬港元相比，亦可見有明顯改善。

研究同時發現，在2017年至2022年間，各個年輕世代的收入增速也獲得顯著改善。例如第七代由20至24歲時的收入中位數，與25至29歲相比，增速可達到46.5%，收入升至23,233港元。此外，研究亦發現，本港過去20年大學學歷勞工供應不斷增加，惟從事低技能職位的大學學歷勞工亦不斷上升，單是2018年，近17%大學學歷勞工從事低技能職位，創歷史新高，反映大學學歷貶值的情況持續。儘管比率曾一度回落，惟過去兩年再度上升，情況並不樂觀。

新青年論壇召集人鄧咏駿指，年輕人收入改善與移民潮有一定關係。過去數年不同統計數字均反映，有相當數量的高學歷專業人士，包括教師、會計師、律師、醫護等移民外流，以致相關業界以高薪聘請人才，填補空缺。惟由於全球宏觀經濟環境不佳，通脹持續，對於未來數年收入水平能否持續，仍抱持審慎樂觀態度。團體建議，政府應加大力度引入新經濟發展，例如文化類工作，本港近年大力推動位於西九文化區的M+博物館等，可考慮增設博物館管理職位，擴展更多不同類型工作機會予青年嘗試。此外，青少年亦應多增值自己，例如修讀碩士課程等，應對職場發展。