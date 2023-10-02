議員指旅行團走法律罅繞過旅監局安排　倡將監管延伸至食肆

現時內地低價旅行團主要集中在九龍城土瓜灣一帶購物及用膳，影響區內交通及居民生活。九龍城區議會副主席吳寶強表示有部分旅行團「走法律罅」，指雖然旅監局有規定不能同區購物及用餐，但規定只能規限旅監局註冊的店舖，也有議員指食肆並沒有受旅監局監管，希望當局可將監管延伸。

吳寶強表示，十一長假期間發現有遊客在團餐餐廳外排滿行人路，導致當區居民要繞路，除此以外噪音、違泊問題也十分嚴重。他指食肆做生意應該要有社會責任，餐廳要幫忙維持秩序，以免影響到環境衞生，發牌制度上也應設置關卡，監察團餐餐廳有否影響當區。雖然旅監局早前針對土瓜灣旅行團設置不能同區購物及用餐的規定，但吳指有部分旅行團「走法律罅」，因規定只能規限旅監局註冊的店舖，因此是其他商戶便可不用遵守。他表示未來仍會繼續巡查，也會去旅監局遞信，希望有關當局、執法人員及食環署可派更多人監察。

也有議員表示政府大方向歡迎所有旅客來港，但由於仍有不少遊客集中在九龍城區，也有食肆被投訴，但她指食肆沒有受旅監局監管，因此希望將監管延伸，也期望不同食肆多元發展。

針對有民主派指區議會提名入閘較難，該議員表示現時「咁快講」評論入閘難易，質疑是否「本身未夠努力」，因目前也沒有仍何人會保證提名某人，有意參選人也要靠自身努力爭取三會成員支持，她指只要是堅定愛國者、有能力、有政績，相信三會成員會考慮，而民政事務署也表示可以做「中間人」，相信所有人都是「公平競爭」。

被問到有否期望民主派有實際行動說服三會，她指並非針對某個派別，但期望所有參選人符合資格、展現社區承擔、社區建設思考、對市民承諾，而愛國者條件並非「一概言論」，要視乎每個人實際言行。

政府大力推動夜經濟，她表示如要高質量發展經濟，夜市只是推動多元經濟「好小一環」，她指「世界變得好快」，香港不能夠單靠「美食天堂」、「購物天堂」食老本，除了夜經濟外，應發展深度遊，金融方面也應拆牆鬆綁，稱政府應對適應新時代有更多有利措施，又指政府可透過小紅書宣傳香港旅遊。