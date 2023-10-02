政Whats噏：工業意外頻生　郭偉強：職安健未起到阻嚇力

近年香港成日發生工業意外，先係安達臣道嘅冧天秤事件，到最近西九龍圓方嘅奪命工業意外。雖然政府喺年中就「加辣」咗職安健條例，但工業意外好似無停止過咁，勞工界議員郭偉強認為加辣並唔能夠解決所有問題，到現時職安健仲未起到阻嚇力。佢又相信修訂後工業意外仍然頻生，係同判例未出，加上政府為爭取商界支持大打「鬆口牌」有關。

勞工及福利局早前提出《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，建議將嚴重事故嘅最高罰款由50萬，增至5,000萬。其後遭到商界反對，迫使政府將最高罰則大減至1,000萬，而有關條例就喺4月底正式刊憲實施。不過即使加咗咁多，工業意外嘅數字好似都無乜減少。

郭偉強就直言即使加到1,000萬，但現時為止都係未起到作用，佢覺得未起到作用原因有幾個，包括呢個法例係4月28日實施，直至目前仍未有判例出嚟，所以即使有罰則都好，未有案例就未有阻嚇力，而要等到有案例都係半年後嘅事，變相遲咗半年先生效。

加上政府之前為咗爭取商界嘅支持大打「鬆口牌」，公開表示唔會第一次告就告1,000萬，要到可能不停重複去犯一啲極嚴重嘅個案先會去到最後一步，郭偉強質疑究竟要死幾多條人命，「重複幾多次，先罰到呢個上限」，而起到真正嘅作用，佢覺得目前仲係冇真正嘅答案。佢強調最重要嘅係執行，有法例都要有人監督落實，「如果法例寫咗係度可跟可唔跟」，咁就係紙老虎。

作為勞工界議員嘅佢覺得近期幾宗工業意外都有共通點，不論安達臣冧天秤事件，甚至係圓方，都係因為一啲專業人士無履行自己嘅職責，有疏漏導致。而法例及程序其實好清楚，問題係有人唔跟嘅時候，又有邊個去監督啫。

對於有人話因為人手不足，所以先多意外，輸入外勞可保工人平安，郭偉強形容呢種講法「好搞笑」，以最近石屎板高處跌落嚟為例，話如果下面有好多人會點。佢認為如果不良嘅意識，粗疏嘅程序繼續維持，愈多人喺地盤就愈多人受傷，又擔心如果喺其他地方嚟嘅外勞職安底子唔夠，會唔會掉轉頭，意外仲多咗呢？