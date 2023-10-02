政Whats噏：鄧家彪倡觀塘海濱長設市集　江玉歡憂不倫不類

近日政府就推出「香港夜繽紛」，分別喺灣仔、西環同觀塘海濱設夜市，而市民嘅反應都唔錯，連續幾日都人頭湧湧，吸引一家大細喺呢個長假期去睇。九龍東直選議員鄧家彪認為觀塘海濱有潛力，建議長期發展嚟做夜市。不過另一位議員江玉歡就唔係咁睇啦，擔心會令觀塘嘅規劃變得不倫不類，認為夜市可以每個周末舉行，但平日就唔好啦。

話說鄧家彪日前就提到觀塘海濱市集，喺九龍東居民假期前往嘅熱點，認為有潛力發展為長期市集，相信日後可以再擴大市集規模，推出唔同特色主題，配合稍後落成嘅啟德體育園，加上2025年本港有份承辦全運會，認為嗰度可以吸引更多旅客同本地市民。

不過對於喺觀塘開永久市集，江玉歡就唔係咁睇好啦，佢話自己聽到嘅第一個反應係「吓」喎。佢質疑今時今日嘅觀塘商業中心區同啟德，已經與昔日嘅宏圖大計有差距，如果做埋永久夜市，擔心兩個新區會變得「不倫不類」。佢覺得畀市民輕鬆氣氛同帶旺經濟係兩回事，認為夜市可以每個周末舉行吓，畀小市民生活同做生意嘅人帶嚟另類體驗，但平日喺觀塘嘅打工仔六點放工好似鳥兒散，邊會有閑情逸致去海濱吹風啊。

佢直言，維港邊嘅多個夜市「救到我哋一時，救唔到了一世」。好似荒島嘅啟德郵輪碼頭臨海環境比浪費咗差唔多十年，如今又到堅尼地城、灣仔同觀塘，覺得除咗夜市、放吓無人機，係咪可以諗得周詳點，做吓完善設計，將珍珠做回矜貴嘅珍珠，唔好將珍珠變膠珠咁話。

佢仲話其實香港最吸引人之處係維港景同燈光，奈何我哋只可以喺維港兩岸「行吓企吓」，連一間似啲樣嘅咖啡店都難搵。佢建議與其不斷喺海濱搞缺乏主題嘅夜市，應該喺中心位置做啲高價值嘅餐飲點，吸引旅客，好似阿根廷嘅Puerto Madero河邊區、伊斯坦堡嘅Bosporus岸邊搭水上的士前往餐廳咁。