綠在區區大排長龍　市民斥人手不足　累長者苦等暴曬

環保署推出「回收額外賞」，「綠綠賞」會員於10月1日至10月2日期間到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，或利用智能廚餘機參與廚餘回收，可獲額外6倍「綠綠賞」積分。額外積分吸引大批市民將家中積下的回收物，帶到綠在區區回收。其中，「綠在大埔墟」門外大排長龍，惟有市民質疑回站點人手不足，連累長者在烈日下暴曬，是安排失當。

位於大埔廣福道附近的「綠在大埔墟」，日前有逾20人於店外排隊。他們均「一袋二袋」提着多袋膠樽、廢紙等回收物，烈日下等候進入店內換取儲分；部分人抵受不住陽光，開傘遮陰。市民陳先生指，店內只有3名職員工作，協助市民儲分及回收，人手不足令長龍遲遲未能消除，慨嘆有不少長者需於炎熱天氣下排隊，批評署方及回收點安排不善。

環保署回應指，綠在大埔墟已有5個職員工作，但由於該店回收量大約是一般周末的兩、三倍，到訪的市民比平常周末多40%，加上店內空間有限，因此有市民需要在店外排隊等候。「綠在區區」的營辦團體已增加額外人手，這兩天整體運作暢順，個別回收便利點如「綠在大埔墟」及「綠在寶琳」在下午時段的人流較多，需要等候15至20分鐘才能進入。營辦團體會按情況略為延長營運時間，以確保妥善處理市民交來的回收物。