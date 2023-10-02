南亞幫前日索罟群島搶灘　政府戇居居嘥公帑救瘟神

南亞假難民困擾香港多年，言猶在耳，前日(9月30日)再有一批南亞幫企圖循水路偷渡入境香港，途中懷疑在驚濤駭浪中遇險，執法部門收到市民報案，稱在索罟群島發現南亞漢，經過13小時海陸空搜索，執法人員終於尋獲匿藏的8名南亞偷渡客，並將他們拘捕扣查。假難民兵團靠害香港人，罪行罄竹難書。不過，為何拘捕這班偷渡假難民要花近13小時，有人估計這批南亞漢偷渡來港可能是圖謀不軌，擔心被執法人員發現及拘捕，於是只敢向普通市民呼救，看到是執法人員便躲起來，直到實在無法堅持才現身就擒。政府倒貼公帑養瘤遺患，《東呼即應》直擊市民意見。

有市民認為情況不是太理想，應該要管制，本身香港的治安也愈來愈差，始終是花了納稅人金錢，可能會佔用資源。假難民問題困擾香港多年，一而再再而三的中門大開，難怪有聲音批評假難民會以為香港好吃好住，而且養足一世，所以爭相湧來香港，作出聲請，取得行街紙後，在香港落地生根甚至參與非法活動，形成治安一大毒瘤。

香港濫用「免遣返聲請」的假難民問題，已經禍害了香港很多年，假難民大多來自東南亞或南亞地方，導致香港的治安愈來愈差，部分假難民偷渡來港多年，不少人已有屬於自己的黑社會字頭，更經常看到他們「開片」、「爭地盤」，很多非法勾當也會危害港人的生命財產及安全。

南亞假難民不斷湧港，奇怪的是政府對於坊間聲音，例如退出聯合國《禁止酷刑公約》，建設禁閉營，杜絕假難民來港誘因，一直都是老僧入定。到現時為止，政府雖然修改了不少法例，也做了不少工作從源頭堵截假難民，但仍有不少人偷渡來香港搵快錢。現時仍留在本港的假難民至少有逾萬人，他們每個月都能拿取人道救援生活費卻繼續在香港從事非法勾當，政府過去數年，在他們身上已花費了數十憶。而現時每年更要，花10多億納稅人的血汗錢來供養這些禍害香港的假難民，難怪香港市民對此感到憤怒。

社會大眾都認為，政府應多管齊下想方法去解決問題，否則一旦假難民踏入香港，他們就會濫用「免遣返聲請」的法律程序，為求目的而不斷上訴浪費納稅人的金錢，同時衍生不少治安問題，社會各界已經高聲疾呼，政府當務之急就是阻截假難民來港，在海陸空加強巡查，減少他們偷渡的機會，同時也要加強執法，而要徹底根治假難民治安大毒瘤，還是要退出聯合國《禁止酷刑公約》，最起碼也要搞禁閉式難民營，實行集中式管理，杜絕假難民來港搵真銀的誘因，而現成便有竹篙灣隔離設施，正好可以用作禁閉式難民營。