巴士秀茂坪燈位倒車撞尾隨巴士　乘客驚呼「黐線㗎！」

秀茂坪發生兩巴士撞車意外。有讀者提供片段拍到一輛214線九巴，擬在清水灣道右轉入安秀路時停下，當時交通燈號已轉紅燈，而巴士車頭卻駛上了黃格，阻礙對頭車行車；一名男乘客自告奮勇落車協助車長倒車，當巴士退回行車線後，該名乘客亦返回巴士上，巴士亦隨即打右指揮燈，以待綠燈後右轉入安秀路。

當綠燈亮起後，214線巴士原應右轉離開，但車長突然倒車，尾隨一輛88線九巴見狀立即響號提示，拍片者在88號巴士上層車頭位置，目睹214線巴士未有理會提示，繼續倒車撞過來，發出「嘭」一聲巨響，88號巴士上層乘客即驚呼大叫「嘩嘩嘩！」，拍片者更高聲大呼「識唔識揸車㗎？真係撞落嚟㗎喎！」，其他乘客亦指「黐線㗎！」。

拍片者其後打算由上層走落下層，當他走到樓梯位置時，巴士再遭到撞擊，他即呼叫「仲撞？搵人報警啊！」。被撞巴士車長隨即向乘客查詢「有無人受傷？」，拍片者稱「樓上應該無」，並向車長表示「我咁啱影咗片」，車長則回覆「真係唔該晒你！」，被撞巴士車頭擋風玻璃現裂㾗，幸未有人受傷。

昨日(2日)晚上9時42分執法人員接獲報案，指兩輛巴士在清水灣道與安秀道交界相撞，事件中無人受傷，案件列「交通意外無人受傷」處理。