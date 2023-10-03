東方日報A1：市區更新無下文　危樓坐困　老鼠橫行

本港舊樓林立，市區更新進度緩慢，惹來更多舊樓失修、蟲鼠孳生等安全及衞生問題。市建局去年11月開展荃灣地區規劃研究，為該區制訂宏觀和具前瞻性的市區更新大綱藍圖，惟本報記者近期巡視荃灣研究的相關區域，卻發現不少舊樓出現石屎剝落，天台與後巷垃圾堆積，而楊屋道街市附近衞生環境惡劣，豬內臟及食物殘渣散落四周，入黑後吸引多隻老鼠出沒覓食。地區人士及當區劏房戶均冀盼當局加快重建步伐，改善存在已久的衞生及舊樓安全隱患。

荃灣地區規劃研究分為「核心區域」及「機遇區域」兩部分。前者範圍涉及大約79公頃，涵蓋荃灣市中心一帶舊區，東至德士古道、南至楊屋道、西至大涌道，以及北至西樓角路；後者範圍涵蓋荃灣東工廠區、荃灣海濱長廊，荃景圍和柴灣角工業區一帶。

本報記者早前連同荃灣區議員葛兆源，到相關區域視察。一行人來到川龍街及沙咀道一帶唐樓巡視，其中一幢舊樓無論外牆及梯間都有石屎剝落情況，其中有後樓梯牆壁的批盪脫落面積約1米乘1米，見到紅磚內牆，而天花剝落情況亦嚴重，鋼筋外露；也有舊樓天台成為一個垃圾站，有人將床褥及行李箱等大型物件棄於天台，日曬雨淋後有床褥表面被綠色霉菌覆蓋，也有多個膠桶載滿雨水，孳生蚊蟲，衞生情況堪憂。

區內人流暢旺的楊屋道街市，外圍擺滿裝有豬隻內臟的膠籃，部分豬肉碎屑散落附近街道及渠口。入黑後，在近街市入口的扶手電梯附近，有人擺放多架手推車，車上放着大型膠桶，懷疑桶內有食物殘渣，多隻體形碩大的老鼠出沒，在手推車與膠桶之間爬來爬去，有老鼠爬進膠桶內覓食，令該位置宛如老鼠遊樂場。

葛兆源指，荃灣是一個新市鎮，同時也是一個60多年的舊區，去年施政報告已提出，在楊屋道一帶地段有一個重建規劃，惟時至今日亦未見有實質決定或推動。荃灣舊區的舊樓管理、環境衞生甚至街道渠務問題都非常嚴重，早前亦與市建局見面，向局方提供多個改善方向，盼政府盡快做一些措施改善。至於楊屋道街市鼠患問題，亦已約見食環署跟進，署方已填補鼠洞及放置鼠餌，同時要求提升滅鼠成效，如引用比傳統方式更有效的滅鼠器等。

市建局發言人指，顧問團隊已於今年5月開展第一階段的基線研究及問卷調查，目前正就收集到的意見作整理及分析。荃灣研究包括「發展容量及基建檢討研究」及「多層行人網絡研究」，現正進行兩個專題研究的基線分析。團隊正為第二階段的研究進行前期準備工作，包括檢視在荃灣區進行規劃重整所面對的問題、機遇與限制，並尋找具市區更新潛力的地區。團隊亦會於此階段向不同群組收集意見，例如地區組織、專業人士及社福機構等，了解各持份者對荃灣市區更新的機遇及挑戰的看法。隨後，團隊將制訂規劃設計大綱及市區更新藍圖，並進行相關技術評估，以制訂最後報告及市區更新行動計劃，期間會適時向區議會匯報研究進度。

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