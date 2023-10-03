被指管理不當　港大校長張翔稱涉誹謗　要求押後校委會會議

香港大學校長張翔被校務委員會成員指控管理不當，據指校委會擬於今天（3日）開會處理，張翔則提出押後會議，並要求帶律師赴會。張翔昨日（2日）深夜發聲明回應對他的指控，指有造謠者將校內的機密通訊和內部資料外洩，並斷章取義，蓄意扭曲事實，矛頭直指港大以及他本人，認為有關指控可能涉及違法行為，並構成嚴重誹謗，決定委託律師索取專業法律意見。

張翔在聲明中稱，接獲校委會通知出席今日的特別會議，由於準備時間只有一個工作日，所以昨午3時委託律師以電郵方式要求校委會將會議押後，以讓他有足夠時間掌握所有事實背景，和索取法律意見，但有關通訊在1小時後已外洩。張翔表示，他對於只有校委會成員才可以收到的機密資料被外洩，感到極度遺憾。

較早前的消息指，港大校委會原擬今天召開特別會議，處理多宗針對張翔的指控；而張翔則於昨日委託律師向校委會成員發信，稱由於該會議涉及對張翔的極嚴重指控，故要求由律師陪同他出席該會議及日後所有校委會會議，並提出押後會議4至6周，以確保程序公平，及讓張翔有足夠時間準備。據了解，有校委會成員將今早進一步交代事宜。