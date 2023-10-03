中秋及十一假期商戶生意普遍增兩成　業界指仍未達疫情前水平

當局推夜經濟，舉行多個活動，適逢中秋及十一長假期，帶旺巿道，但仍不似預期。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今日(3日)在一個電台節目表示，今年氣氛仍未及疫情前熱鬧，但業界推出餐飲優惠，生意普遍有兩成增長，煙花匯演有助帶動食肆生意。與疫情前相比，整體生意額恢復了疫情前的八成半至九成，遊客生意則恢復六至七成。他同時指出，業界面臨人手不足，對於要配合推動夜經濟而延長營業時間感到有壓力。

立法會議員邵家輝今日在一個電台節目亦表示，中秋及十一假期期間，售賣珠寶首飾等傳統產品的商戶，生意額有雙位數字升幅。香港因為是免稅港，商品有正貨正品保證，仍然是遊客消費熱點。 邵稱，今年十一假期，內地旅客入境人次，仍未恢復至疫情前水平，他指出是因為航空業人手短缺，承載力未完全恢復，而輸入外勞計劃處理申請需時，外勞要在年底才抵港，估計入境人次至少要在今年年底才能恢復。

灣仔區議會主席黃宏泰在另一節目表示，大時大節推出海濱市集，供市民消遣無可厚非。惟若冀海濱市集可帶動經濟，則並非「好算盤」。他指出旅客來港主要是希望看維港兩岸的美麗夜景，不希望長期見到有很多檔攤設置。當局若期望靠夜市救經濟或發展另類模式經濟，推測難以起到作用。