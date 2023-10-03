城規會今接1903份高球場申述　反對佔98%

政府早前收回粉嶺高球場裡32公頃舊場用地，城規會早上就土地用途進一步申述再舉行公聽會。城規會表示，共收到1,903份有效申述，當中反對意見有1,872份 ，佔整體的98%，支持的申述只有23份，部分支持、部分反對的申述就有8份。 惟經查證發現，今日公聽會出現至少4份涉及虛假申述文件，均屬反對建屋；規劃署就指，城規會秘書處向相關人士發出出席聆聽會邀請後，會對接獲答覆卻未曾就該草圖提交進一步申述的人士作進一步核實，經查證屬實後，城規會將列作「不曾作出」進一步申述處理。有議員就認為虛假陳述屬常見，認為目前制度有助發現；並續稱，由於僅有數份虛假陳述，佔比太小，認為若有數百個虛假陳述就可以「虛張聲勢」，認為目前屬無意義的動作，難以對事情產生任何效果。

另一方面，根據規劃署呈交的最新文件中顯示，當局疑似有「轉軚」情況，稱因環評報告正受司法覆核，加上土拓署需要進一步檢視報告，故修改涉及建屋事宜的相關字眼，由「建屋計劃」改為「建議的（proposed）建屋計劃」，同時大幅刪去有關建屋內容的條目。而已提交上城規會的反對申述中，部分亦提出當局將相關土地列為「未決定用途」，或會影響城規會的決定，建議把用地改劃為「其他制定用途」，並註明「保育暨康樂」地帶；又認為說明書提及用地最終會興建公營房屋，是「假設性字眼」，應該刪除，並要加入用地具有極為重要的文物、生態及社會價值。

惟規劃署強調，政府的意向仍然是在用地興建公營房屋，以解決迫切的房屋問題，但仍視乎土拓署的檢視和司法覆核結果，又指考慮到司法覆核帶來的不確定性，認為目前把用地改劃為「未決定用途」地帶，是恰當和提供彈性做法，亦正面回應了原訟法庭提醒城規會不應假定政府決定是「神聖不可違背」。 而行政長官在召開行政會議前，亦強調政府對於粉嶺高球場的立場十分清晰，不論城規會的最終決定如何，政府已承諾會出租收回的球場部分舉辦高球賽，並會協會主辦機構。