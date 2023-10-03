物管智能監察中心啟用　建造業議會冀促進數碼化及低碳發展

本身為工程師的建造業議會主席何安誠今(2日)在網誌表示，要達致建造業高質量發展，有賴整條產業鏈協力善用科技和產業變革的機遇，深度融合科技，採用低碳標準及營運模式，貫徹綠色轉型。議會最近便開設物業管理智能監察中心及舉辦多項可持續建築相關活動，倡導行業數碼化、智能化、低碳化。

議會設立物業管理智能監察中心的目標是有效監測物業的可持續發展、ESG績效和碳足跡，實踐議會致力步向碳中和的願景。中心位於香港建造學院九龍灣校園地下，剛剛於8月底啟用。中心與分布議會物業各處的的物聯網感應器連線，讓中心管理人員隨時得知各處物業的狀態，以便中心遙距監察及控制室內環境的舒適度和保養樓宇，例如系統能夠監測零碳天地的能源消耗和可再生能源發電的實時數據，物聯​​網傳感器的反饋及數據可用於使用者統計分析、預警通知、室內空氣質量監測等功能。當系統結合數據和人工智能的機器學習技術，更能預測未來趨勢，持續自動優化系統。

中心設有LED牆面、無線演示系統、特大LED觸控屏幕。系統的儀表板呈現系統的「數碼大腦」，3D數碼分身影像輔助管理人員理解物業的形態，優化營運及管理策略。儀表板以4種方式顯示報告： 第1級- 物業在地理資訊地圖 （GIS）中的位置及概覽，第2級- 以數碼分身形式呈現物業現時概況，第3 級- 物業服務系統和物聯網的詳圖，第4級- 各處物業和設備資產的詳圖。

在2023年底，系統會擴展至香港建造學院葵涌校園和上水校園，屆時亦會安裝閉路電視、物業設施管理系統（EOMS）、安全警報、門禁系統（ACS）以及照明系統，與中心互通數據，連線管理。