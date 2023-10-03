政Whats噏：港大講Talk　學生問葉劉點解立會冇投票

議員嘅一言一行都畀公眾睇到實，好似身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀日前出席一個活動時，冷不防被問到點解某啲議題冇投票？

其實當日葉劉喺去咗香港大學嘅講座同交流會，在場有超過70名本地同嚟自海外嘅本科生。喺葉劉佢演講後嘅提問環節，佢發覺學生不但英語水平唔錯，當中係有備而嚟，佢就話有學生問咗呢個問題做例子嘞！但佢冇講點回應喎。

對於依家香港有乜從政之路，葉劉就話愈嚟愈廣，以前加入政府核心，途徑只有通過投考政務官(AO)，而佢喺1975年加入政府時，當年只係請4名本地AO，但時至今日，政府每年已經招聘50名本地AO，起薪點約五.7萬港元，對年輕畢業生嚟講好優厚。

佢話喜歡從政嘅大學生，既可以考慮參選區議員、擔任議員助理等出路也不錯，例如佢所屬嘅政黨已有4名助理加入政府。

雖則佢有提及「起機」嘅政績，但冇講有冇向班大學生招手。仲記得佢喺早兩個月喺社交平台上載短片公開招募年輕人加入佢嘅團隊，當時佢強調：「如果你並非想『搵快錢』，或只想利用我作為跑道加入政府，而是真誠用心學習，我非常歡迎你加入我的團隊。」佢亦會畀「合理」的報酬，「當然不是政務官隨時月入五、六萬那種水平。」