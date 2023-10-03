涉呃780萬樓按　高級消防隊長欺詐罪成候判

高級消防隊長被指訛稱購買「譽‧港灣」物業自住，以欺詐銀行及香港按證保險有限公司向他批出約780萬港元的八成按揭貸款，因而被控兩項欺詐罪。他不認罪，經審訊後今（3日）在荃灣法院（暫代區院）被裁定兩罪罪成。法官准被告保釋至10月10日聽取求情及判刑，但明言即時監禁相信是唯一合適判罰。

現年38歲被告許智豐，報稱任職高級消防隊長。他被控於2020年4月16日至7月8日藉作欺騙，即在按揭貸款申請中，向中國工商銀行（亞洲）有限公司虛假地表示，他在購買太子道東「譽‧港灣」7座一個單位後會佔用該物業，意圖詐騙而使工銀亞洲批准上述按揭貸款申請，批出一筆港幣7,791,742.73港元貸款。另一欺詐罪則指被告於上述同日藉作欺騙，即在按揭保險計劃，向香港按證保險有限公司虛假地表示，他會入住上述單位。

法庭裁決時指，被告明知自己申請按揭貸款和按揭保險的條件是要自住該物業，卻在成交前兩天已經詢問地產經紀該物業的放租情況和在成交當天簽署放租紙，唯一合理的推論是他在成交之前已經有把該物業出租的意圖，完全排除他在成交之後才有把該物業出租的意圖的可能。另外，被告清楚知道假若工銀亞洲及/或按證保險公司知道該物業並非由他自用，後果便是銀行不會批給他八成按揭，他要支付樓價一半，認為他蓄意隱瞞工銀亞洲及按證保險公司。法官明言，被告不是小孩子，他是一個高級消防主任，負責指揮員佐級的消防員，他聲稱在成交之後才知道該物業有租值是匪夷所思的說法，裁定兩罪罪成。

案件編號：DCCC 677/2022