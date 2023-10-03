逾半專業人士考慮或計劃離港　40%人已申請海外工作

本地人才招聘顧問公司今日(3日)公布一項調查發現，逾半香港專業人士正在考慮或計劃搬出香港，當中96%人已為海外工作做好準備，60%人正在跨國公司尋找職位。董事總經理John Mullally表示，看到如此大比例的香港專業人士考慮離開香港，情況令人擔憂。

華德士香港最近向107名香港專業人士進行一項調查訪問，涵蓋會計金融、工程房地產等專業。結果發現，逾半人正考慮或計劃搬出香港，當中36.7%人透露正考慮在未來3至5年內離港；而計劃到海外出國工作的受訪者中，逾半年齡介乎27至42歲。John Mullally說，僱主需確保盡一切努力挽留頂尖人才，包括提供成長和發展機會，以及有競爭力的薪酬和福利待遇。

調查又發現，96%計劃出國的專業人士已為海外工作做好準備，60%人正在跨國公司尋找職位；至於考慮離港的受訪者方面，亦有40%人已在申請海外工作，以及31%人正透過培訓或進修着手計劃。

調查結果更顯示，在考慮出國工作的受訪者中，31%人為優先考慮工作保障，而不是薪酬福利，另有其他專業人士關心事業發展、團隊文化，以至內部的流動機會，認為這對他們的個人和職涯成長十分重要。