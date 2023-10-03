高鐵10.11起開通新線　連接往來江門湛江西等5站點

廣深港高鐵香港段通車5周年，港鐵今(3日)宣布，高鐵下周三起(11日)將再次提升列車服務，開通新線連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西，共5個新站點，每日北上及南下列車各一班。同日起，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會加強。乘客可於明天(4日)起購買新增班次及站點的車票。

港鐵表示，高鐵香港段自2018年9月23日起通車，而今年亦先後推出廣州東及成都東新線、增加班次及推出嶄新的福田「靈活行」變更車次安排。隨着跨境客運需求殷切，高鐵今年8月暑假期間，錄得近250萬人次客量，創通車以來新高。

除了新線開通，廣州東綫服務下周三起將增至每日20班，而南行尾班車開出時間，亦將由現時的下午6時45分，延後至晚上8時18分於廣州東站開出。同時，廣州東綫將引入新列車車款。至於往來深圳的列車班次，將由每日178班增至184班。港鐵指，因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，包括直達大灣區7大城市，即深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門，列車服務由每日182班增加至188班。

此外，貴廣專線下周三起亦會提速，該專線覆蓋的9個高鐵長途站點，包括成都東、樂山、宜賓西、貴陽東、重慶西、遵義、昆明南、貴陽北及桂林西，預計行程將會縮短約一至一個半小時不等。惟票價同樣上調，以桂林西為例，目前成人最便宜的二等車票票價為396元，將上調至449元，加幅達13%；往貴陽北則由555元加至641元，加幅約15.5%。