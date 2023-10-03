涉暴動案陳虹秀就發還重審裁決　上訴庭拒發往終院許可證明書

已離任的區院法官沈小民早前審理2宗關於2019年反修例事件的暴動案件時，先後裁定2案共13名被告均罪名不成立，當中包括涉及參與灣仔暴動的社工陳虹秀。事後律政司以案件呈述方式就2案提出上訴，惟當中有9人未能成功送達傳票，餘下4人則獲上訴庭頒令將案件發還區院交予另一名法官重審。陳虹秀就裁決向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書，指案件具有重大而廣泛重要性的法律觀點，須終院釐清。上訴庭今（3日）頒下判詞，拒絕發出許可證明書。

是次申請許可證明書的只有43歲社工陳虹秀。她被控於2019年8月31日在灣仔參與暴動，並於審訊其間被裁定表證不成立。陳提出要釐清的法律觀點包括上訴庭是否應就沒有在案件呈述中提出的問題作裁定；當上訴人未有在審訊中提出該論點時，上訴庭是否應容許上訴人透過案件呈述提出的問題來提出論點；上訴庭是否可以或應該考慮沒有在案件呈述中包含的外在證據。

上訴庭於判詞指，早前頒布的上訴判決書，只涉及原審法官席前的證據，及法官有否及應該考慮某些證據，考量是否有錯，該些均屬事實裁斷，並不涉及陳所指的法律問題，故其論點並不成立。至於第3個問題則是針對上訴聆訊應否觀看某些錄像片段，因並沒有附於案件呈述內。但上訴庭指相關片段於審訊時控辯雙方均同意，並以附件形式與案件呈述同呈堂，陳一方亦沒有在看片段前提出反對，故投訴似乎是無的放矢。基於陳的論點不涉廣泛重大法律觀點，上訴庭拒發證明書。

案件編號：CACC 278/2021