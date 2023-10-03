10.18高鐵5周年大抽獎　獎賞包括5蚊雙人2天內地團

為慶祝高鐵通車5周年，港鐵宣布今月18日將舉行抽獎活動，送出2萬份獎賞，總值超過240萬港元。其中，500名幸運兒有機會以5港元參加高鐵雙人2天團，暢遊東莞、順德中山等不同內地城市。

活動當日下午2至6時，市民登入手機程式MTR Mobile即可參加抽獎，每位登記用戶限抽獎一次。獎賞包括以5港元參加高鐵雙人2天團，包括東莞美食團、河源溫泉團等5個行程，其原價介乎1,198至1,318港元，各團名額100個。

其餘獎賞則是高鐵車票優惠，包括以10港元購買香港至福田高鐵二等座成人車票1張，名額1萬個；20港元購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票1張，名額7,000個；80港元購買香港至東莞高鐵二等座成人車票1張，名額1,000個；100港元購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票1張，名額800個，以及100港元購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票1張，名額700個。

港鐵另於今月13日至12月中舉辦另一波慶祝活動，8間旅行社提供多款2至7天高鐵旅行團，以低至249港元發售，目的地包括深圳、惠州、佛山、中山、肇慶、韶關、廈門、梅州、順德、桂林、貴州、長沙、張家界等超過15個熱門旅遊城市。相關詳情稍後公布。