政Whats噏：立會議辦組件抵工地　梁君彥望議員早日同一屋簷下

立法會正進行擴建，行政管理委員會今日(3日)就見證首間以組裝合成法安裝嘅議員辦公室誕生。

主席梁君彥喺社交平台貼文，話綜合大樓新建嘅的議員樓層，即係11至14樓，每層都有15間議員辦公室同相關設施，例如會客室、洗手間同茶水間。每間議員辦公室面積約60平方米，由3個組件裝嵌而成：議員「波士房」係一個組件，議員職員嘅開放式辦公室則由2個組件合成，所以單係新建嘅議員樓層就有超過200個組件。

組裝合成法即係「砌積木」，但梁君彥話當中大有學問。喺裝嵌過程中，組件逐一由地面向高空吊運，再向下精準地安放喺指定位置，全程必須精密計算、細心調校、一絲不苟，要百分百「啱key」，先可以令每個辦公室內嘅組件之間、各個辦公室之間、組件到核心部件之間，包括建築結構、「風火水電」系統嘅接駁等，都能夠無縫接合，以確保整個樓層安全穩固，而相關設施都能夠有效運作。

梁君彥話首批組件啱啱喺10月1日經水路運抵香港，而好多組件都超過2.5米闊，基於交通安全，必須得到運輸署特別批准，先可以喺特定時段喺指定馬路上運送至工地，加上裝嵌組件涉及噪音工作，因此承辦商主要會喺晚間進行裝嵌工程。

幾時完成裝嵌？佢話預計每日可完成組裝一至兩間議員辦公室，目標係今年年底之前，可完成裝嵌新建議員樓層嘅所有辦公室同設施，仲話期望擴建工程可以喺安全穩妥嘅前提下加快完成，令所有議員可早日「同一屋簷下」!