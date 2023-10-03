60號機車「喬沛德號」移交博物館收藏　明開放予公眾參觀

鐵路是香港人的集體回憶，港鐵已退役的60號柴油電動機車「喬沛德號(Peter Quick)」，今日(3日)正式移交大埔香港鐵路博物館作永久收藏。60號柴油電動號機車1974年起投入服務，為九廣鐵路最後一批引入香港嘅柴油電動機車之一，見證香港與內地貨運鐵路發展的黃金時代，服務近半個世紀後，2021年正式退役，並於明日(4日)正式開放予公眾免費參觀，同場亦舉辦「築載人物情─舊大埔墟火車站110周年」展覽。

文物修復辦事處館長(立體文物)謝志遠憶述，2021年一個晚上，於沙田站月台首次「邂逅」60號機車，當晚與團隊用了2個小時，初步評估機車的狀況。謝指，因60號機車退役不久，加上港鐵有定期維修保養，故機車的裏外狀況不是太差，但仍有銹蝕、油漆剝落、部件損耗等問題，而修復的一大挑戰，在於為車身配對準確的油漆顏色。謝解釋，60號機車有紅、黃、藍等顏色，團隊最初根據港鐵原本的記錄配色，但仍有一定色差，尤其藍色的油漆，最終在機車內部不見光的隱蔽位置，取得色塊配色。整個修復歷時2個月，於去年9月完成，並於今年9月運送至大埔鐵路博物館。謝表示，市民在參觀時，不妨「輕輕觸摸、聞聞油漆味」。

60號機車前車長高德添，入職港鐵40年，他表示駕駛60號機車有苦有樂。早期機車未有安裝冷暖氣，在攝氏33度的天氣下，機車溫度可達攝氏45度，惟當時只能吹「風扇仔」；而晚上作為工程車，又需要把機車開往上水、粉嶺，有時氣溫只有攝氏零下2度，笑言即使「着咗兩三條褲」，仍要在車頭「行嚟行去」取暖。高提到，60號機車早曾用來拖運載客及載貨火車，認為載客更有滿足感，因熟客下車時會打招呼。他記得一年年廿八載客到羅湖，列車行駛到上水後，因站內有大量乘客，車廂坐滿人後，更有不少乘客跳上車頭、擠在扶手欄杆的位置，在站長勸說未果後，最終要報警由警察清場。提及最後一日駕駛60號機車做完工程後，高坦言「有啲傷感」，至於機車成為博物館展品，他認為機車顏色修復準確，「見到架車靚都開心。」