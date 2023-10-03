新增7宗社區感染退伍軍人病　其中1名七旬翁離世

衞生署衞生防護中心今日(10月3日)公布上一周(9月24日至30日)退伍軍人病個案最新數字，錄得7宗社區感染個案，患者皆為男性，年齡介乎50至87歲，其中1名於上周一(9月25日)離世。截至上周六(9月30日)今年錄得93宗退伍軍人病個案。2022年及2021年分別有80及69宗。

有6名患者有長期病患，包括76歲男病人居於屯門青柏徑5號四寶大廈，已於上周一去世；50歲男病人居於油麻地碧街21號；70歲男病人居於大埔戲院街4-12號明月樓；87歲男病人居於將軍澳茵怡花園1座；64歲男病人居於將軍澳康盛花園4座；及70歲男病人居於薄扶林華貴邨華善樓。另1名為過往健康良好的58歲男病人，居於黃大仙竹園北邨榕園樓。

中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。