特快公屋成基層上樓捷徑　據悉11伙「凶宅」被搶晒

公屋輪候時間維持在5年以上，一年一度的特快公屋編配計劃，成為不少基層家庭的真正「上樓捷徑」。房屋署上月公布最新名單，有11個曾發生兇殺命案的「凶宅」，包括大角咀海富苑兩個曾發生桃色糾紛及倫常慘案單位，據了解均已悉數被揀選。

今年有11個曾發生兇殺案的單位被納入特快公屋編配計劃的名單內，分別在大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、石籬二邨石偉樓、友愛邨愛暉樓、朗屏邨賀屏樓、天恒邨恒健樓、海富苑海欣閣、海韻閣、彩虹邨紅蕚樓、彩雲二邨瓊宮樓，以及廣福邨廣仁樓。所涉單位的租金介乎1,355港元至4,114港元，當中有4伙不獲租金優惠。而是次上榜的凶宅單位中，有三個為去年發生兇殺案，當中兩個是新上榜，均位於深水埗的海富苑，其中一個為F座海欣閣的高層單位，資料顯示，該單位面積39.74平方米，租金3,784港元。

另有4個單位，前年亦曾出現在特快名單上，惟疑曾被揀選，及後再度上榜，包括大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、友愛邨愛暉樓、彩雲二邨瓊宮樓的單位，4個單位均可獲一年租金優惠，單位面積為28.61至39.76平方米，租金為1,634至3,648港元。另外，友愛邨愛暉樓的一個中層單位則在2009年曾發生兇殺案，雖曾出現在2018年的名單，及後疑被揀選，前年再度上榜，翌年又再消失，今年第三度在名單中出現。除了兇殺單位外，特快名單上亦有曾發生追討欠債、具心理影響事件、自殺或意外死亡事件、前住客曾受其他住客滋擾、自然身故等單位，部分可獲租金優惠。