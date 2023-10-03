JPEX案海關無法規管　議員要求正視

JPEX無牌經營案總涉及金額十多億元，苦主數千名，有議員今（3日）於立法會保安事務委員會上詢問指海關規管法定貨幣兌換而無法規管虛擬貨幣交易，場外、點對點虛擬貨幣交易亦不是證監會監管範疇，質疑目前相關問題是否「真空狀態」，以及政府如何和國際合作、處理問題。保安局副局長卓孝業回應指政府和相關機構正審視事態發展，以完善規管機制。

議員廖長江表示，JPEX獲取的美國澳洲加拿大牌照並非加密貨幣交易牌照，詢問海關如何和國際合作，加強打擊虛擬貨幣新興罪行，以及當局現行有否就可疑虛擬貨幣公司有有效通報機制。議員吳傑莊也指近期有部分案件手法為在場外找換店中，表面上作培訓，實際上為銷售，而找換店今時今日不屬於海關、任何政府部門監管，質疑會否出現「冇王管」的問題，又指海關是否可在現有金錢服務經營者牌照上升級，管制這類型組織，將騙案減至最少。

卓孝業回應指，海關主要負責監管持牌服務經營者，而虛擬資產並非法定貨幣，因此不受海關監管，目前也難以就JPEX案件評論，但強調針對洗黑錢活動，海關在國際組織上有合作，至於虛擬貨幣管制路向，政府和相關機構正審視事態發展，完善規管機制，立法會財經事務委員會也會在下周一(9日)有相關討論。

議員簡慧敏也表示海關只能規管法定貨幣兌換，而無法規管虛擬貨幣，希望當局可透過國際合作，互相借鑑應如何處理，她也指場外、點對點虛擬貨幣交易不是證監會和海關能規管，質疑條例是否處於「真空狀態」。卓表示相關監管機構和局方正在研究，日後無論責任落在誰之上，都會盡力處理。