政黨收逾萬求助涉及黑碼　惟取消無期

有政黨在今年2月設立辦事處，協助港人處理與內地有關事宜，該黨指，辦事處自今年2月成立至9月中旬，共接獲逾2萬宗查詢，當中以協助「申請健康申報卡」求助及「申請回鄉證續期辦理」佔最多，分別有11,366宗及5375宗。

不過，該黨議員表示，取消「黑碼」方面暫沒有新消息，內地表示仍有需要保留，強調「黑碼」終會「完成歷史任務的一天」。亦稱會向港府爭取未來可以做到單向申請「黑碼」，即只需在入境內地時申請，港人回港入境時則可豁免，簡化流程。

除此以外，在內地匯錢以及內地買樓亦有不少爭議，議員陳仲尼指共接獲50宗涉及匯錢的爭議，總共50萬元，個案最高金額為15萬元，亦有16宗樓盤無辦法收樓，主要發生在大灣區。陳表示，現時很多市民透過找換店匯大額款項回內地作投資買賣，但因兩地的稅款和法規與香港不同，故部分可能會匯到非指定戶口，呼籲市民事前了解清楚。他又稱近年港人內地買樓普遍，當中有個案無法收樓，亦有單位無故遭人拍賣，建議港人了解事先內地買樓情況、內地公司財政狀況，不能只聽中介，需要多做功課。