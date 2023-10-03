白威犬火炭便利店外遭連喼盜走　天眼攝黑衣男偷狗過程

昨晚(2日)9時許，一名外傭帶同13歲雄性白威犬「Daniel」外出，期間她要進入火炭駿洋邨一間便利店購物，於是暫時將載有Daniel的寵物喼放在店門外。大約4分鐘後，外傭離開便利店，赫見狗隻連寵物喼不知所終，連忙通知33歲女狗主。女狗主聞訊趕至，聯同外傭在附近四出尋找均無發現，只好致電報案，期間，她又向附近商舖詢問情況，不少店主同情她丟失愛犬，均願意提供「天眼」影片供她查看，從中揭開失狗真相。

影片見到，外傭步入便利店不久，一名黑衣男亦從該店步出，他在店門外徘徊多時，懷疑見到寵物喼無人看管，經近3分鐘觀察後，竟然連狗帶喼拖走，再施然往駿洋邨公共運輸交匯處方向離去。

據了解，Daniel重約7至8公斤，患有心臟病、皮膚病及骨質退化等疾病，需要服食藥物及特別狗糧，並且每周以藥性沖涼液洗澡。女主人由Daniel剛出生便照顧牠至今，人犬朝夕共對，彼此感情深厚，她對於Daniel被盜心如刀割，事後在各個關注寵物團體的專頁及社交平台發文，呼籲大家提供更多案件資料，並寄望辭賊人盡快歸還愛犬。執法部門經初步了解後，現將案件列作「盜竊」，暫時無人被捕。