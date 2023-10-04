小天瑜父親帶同律師團隊再報案　執法部門仍未肯立案調查

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，其父親在社交專頁表示，日前在律師團隊陪同下再報案，希望就這宗懷疑妨礙司法公正、公職人員行爲失當案件向執法部門提供一些資料。可惜事與願違，經多番的解釋和要求下，人員仍然未肯就此事立案調查。

天瑜父親指與律師團隊一行七人到達紅磡執法部門，再次就瑪麗醫院麻醉科醫生涉嫌不誠實地篡改了天瑜的手術紀錄一事報案。而人員拒絶立案的理由是：在程序上來說，呂醫生是有權在手術後修改醫療紀錄。而醫生亦已經在修改後列明了其新紀錄為補充資料，並把修改後的新紀錄跟舊紀錄同時並存，以表示具透明度和誠信。他質疑説法是十分虚偽和故意的誤導，其實根據醫管局電腦系統的設定，如果醫護人員要在手術後修改紀錄，他們也只是可以把新的紀錄跟舊紀錄並存於檔案內，根本就沒有權限把舊紀錄撤底刪除，所以呂醫生這樣做其實也只是在「迫不得已」的情況下把新舊紀錄並存，而並不是因爲出於她的「光明正大」。

天瑜父親續指，縱然這次沒有成功游說執法部門立案調查，他與其律師團隊絕對不會就此放棄，並將會透過其他的方法，提供更多的資料，希望讓人員進一步了解此事，最終願意履行他們的責任，為我們立案調查，彰顯公義。