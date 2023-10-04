公院流感疫苗接種本周四展開 合資格病人優先
2023年10月04日 07:00
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醫管局分階段在公立醫院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗。(黃仲民攝)
為配合政府疫苗注射計劃，醫院管理局將於本周四起分階段在公立醫院及門診診所，為合資格人士接種季節性流感疫苗，首階段會為合資格病人接種。本月24日起，第二階段則為65歲或以上長者接種，而本月30日第3階段則為從事養豬和屠宰豬隻行業人士接種。
九龍中醫院聯網家庭醫學部及普通科門診顧問醫生何家銘表示，近年因應新冠疫情，市民十分注重衞生，流感個案相對減少，因而令免疫力亦低下。他觀察所見，疫情放寬後，市民不用經常戴口罩，近期普通科門診的流感個案有上升，由10人中有一至兩宗流感個案，增至3至4宗，病人亦容易有嚴重情況，例如出現肺炎或腦炎。他又提到，今年度所採用的季節性流感四價疫苗，包含類甲型/維多利亞型(H1N1)流感病毒，屬於較新型病毒，市民未必有接觸過，確診後易有併發症出現。根據近日嚴重流感個案分析，只有兩成病人有接種流感疫苗，建議市民盡早接種疫苗。
健康人士亦有機會感染嚴重流感，即使病徵輕微，流感病毒可透過咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，感染身邊人，尤其是兒童或長者等免疫力較弱的人士，故除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士都應接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。接種疫苗後身體約需兩周產生抗體來預防流感病毒；每年接種一次，為冬季及夏季流感節提供保護。
何又指，除注射處可能出現輕微腫痛外，流感疫苗一般並無其他副作用。少數人會在注射後出現發燒、筋骨肌肉疼痛、身體疲倦等徵狀，這些徵狀通常會在一至兩天內自動減退。若市民患感冒病徵、發燒或嚴重不適，應待康復後才接受疫苗注射。