捲入內部紛爭風波持續　港大校長張翔缺席活動被質疑誠信

香港大學校長張翔近期陷入校委會內部紛爭，繼免招標購入寶馬座駕惹爭議後，再涉及多宗投訴，有傳媒報道指張翔因缺席醫學院今年5月的活動，被校委質問原因，張翔因一度稱無獲邀出席，遭對方反駁指學院早已發出邀請，雙方至少在兩次校委會會議激烈爭辯，有校委要求張翔道歉。

張翔缺席活動被人提升至「誠信問題」，據知校委會已通過成立獨立調查委員會，查找校長有否刻意誤導。張翔昨透過發言人回覆傳媒查詢時稱，他早於今年2月決定並安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，稱從沒意圖誤導校委會，他會配合調查委員會的工作。

今年5月港大校委會會議上，有校委質問張翔為何缺席醫學院內科學系100周年慶典，張翔一度稱無獲邀請，雙方即場激烈討論，有校委當場指證學院有發邀請函，要求校長道歉，會議不歡而散。至今年7月校委會再開會，雙方再為事件激辯。有港大校委稱因張翔提供錯誤資訊並拒絕道歉，遭質疑個人誠信，有校委提出成立獨立調查委員會，查找張翔有否刻意誤導，獲投票通過成立。校委會組成三人小組徹查。

據悉，張翔在9月向校委會成員發電郵，承認今年5月在校委會「衝口而出，引起誤解」張翔在電郵澄清，自己2月已確認5月到美國公幹，3月1日才知悉醫學院活動。而港大醫學院內科學系今年5月13日舉行大型活動慶祝100周年，當日多名政府官員及機構代表出席，包括特首及港大校委會主席等。

另外，本報昨報道張翔備受多項指控，涉及遴選醫學院院長、處理內地捐款等，校委會原定昨日召開緊急會議處理針對張翔的各項指控，但會議取消，據悉改在下周一(9日)舉行。

港大校委會本科生代表戚由康昨發稿稱，日前收到「吹哨者」指控張翔的內部文件，支持校委會根據《港大條例》成立調查委員會查明事件真相；基於公眾利益和知情權，將動議要求校委會解除保密限制。戚由康今日(4日)在一個電台節目中指，張翔提出由律師陪同出席校委會會議是聞所未聞，認為張翔有權獲取法律意見，但做法引來外界猜測，目前亦未能肯定，校委會以外人士出席會議，會否與保密協議有衝突。 對於有報道指張翔與港大校委會主席王沛詩不和，戚由康指不便評論，認為兩人必須建立「有建設性的工作關係」，在尊重的前提下互相制衡。

另外，麥東榮、陳和順、黃繼東等10名港大校董昨發聯合聲明，指張翔面對多項指控的具體內容均由媒體引述，校委會至今無就上述事項和會議安排有任何正式公布或回應，「讓公眾有一種强烈的群龍無首的管治混亂印象」，對校方放任處理致嚴重影響大學聲譽，感失望和遺憾。