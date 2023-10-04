政Whats噏：4粒燒賣VS1個小菜　陳月明：難阻港人北上

喺港府大鑼大鼓搞夜市，加上煙花嘅催谷，喺過去嘅10.1假期，對香旅遊業似係有「沖喜」嘅作用，但亦難阻港人北上嘅熱潮。議員陳月明話內地旅客對香港消費貴望而卻步，當20蚊喺深圳可以買到一個小菜，但香港只係夠買4粒燒賣，再加上香港接待力差，明顯係比下去。

陳月明喺社交平台貼文，話喺中秋同10.1嘅3日長假期結束，受到深圳嘅消費物價同多元化餐飲娛樂吸引，港人北上消費嘅熱情繼續蔓延，各陸路邊境管制站喺假期間都人頭湧湧。佢引述入境處嘅出入境數據，3日共有超過50萬港人北上，其中羅湖口岸平均每日出入境人次都超過20萬人；福田口岸有近17萬人；香園圍口岸 亦愈來愈多人使用，有5萬幾，各口岸都較端午節長假時嘅人流更盛，再創2月通關後高峰。

港府復辦10.1煙花，同埋推出一系列「夜繽紛」活動，陳月明話成功吸引部分港人留港，內地旅客量都較前幾個節日長假為多。但佢留意到最近社交平台上有唔少影片都討論「香港一天遊有多貴？」提到衣食住行一日可能需要花費數千港元，單單酒店就至少千蚊一晚起，令唔少想假期來港嘅旅客卻步。

佢話當20蚊喺深圳可以買到一個小菜或一杯手搖飲品嘅時候，香港只係夠買4粒燒賣，價廉物美之下，港人同旅客都轉到一河之隔嘅深圳消費。

其實深圳早前都推出咗方便港客嘅措施，明顯係搶客。陳月明話為咗配合假期人流，羅湖區喺羅湖口岸開通3條免費巴士專線，分別有商圈專線、美食專線同珠寶專線，方便旅客到心儀嘅地方消費；但反觀香港，經歷啟德郵輪碼頭交通配套問題、的士濫收車資、商店購物陷阱等負面新聞，比對下本港接持旅客嘅反應同態度都明顯較深圳遜色，要守住香港「東方之珠」嘅名號，睇嚟港府文旅局真係需要「加把勁」，提高本港於旅遊業的競爭力嘞！