金融趙涉洗黑錢着草遭通緝　另一被告罪成今判囚30個月

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一男被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪，涉款50萬港元。陳不認罪並經審訊後，於上月被裁定兩罪罪成，今早（4日）被區院暫委法官王興偉判處監禁30個月。法官指本案源於1宗詐騙案，其行騙手段明顯是精心鋪排且規模龐大，涉及人物眾多且必然有一犯罪集團支持，雖然無證據顯示此被告有參與騙局，但相信亦有一定關係。

本案首被告趙俊名(44歲)，被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪，趙早前已被頒令通緝。現時無業的次被告陳浩鳴(34歲)，則被控兩項洗黑錢罪。控罪指陳於2015年2月10日，明知而處理從可公訴罪行所得的得益，合共50萬港元的財產。

法官引述早前替被告提取的背景報告指，已離婚的被告育有現年6歲及8歲的兒子，案發前曾任出租車司機，但被告拒絕讓感化官接觸他的家人。法官指被告是從趙俊名手中獲得支票，支票上亦寫有他的名字，故相信他與趙主持的騙局有一定關係。至於被告事後如何處理涉案款項及有否獲得報酬等，法官指相關證據一律欠奉。在考慮涉項達50萬港元後，法官就兩罪均以監禁30個月作量刑起點，並認為沒有減刑因素，兩罪刑期同期執行。

控方案情指，本案涉及的犯罪得益，是源於趙俊名涉及的詐騙案。趙俊名化名趙榮梓，涉嫌向一對男女事主訛稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，又稱有一個投資計劃，只要投資25萬港元，可在3個月內獲33%利息回報，但控方指實際上整個投資計劃均屬虛假。趙最終於2015年2月成功誘使兩名事主各開出一張25萬港元支票作投資。次被告在本案中被指擔任收款人，負責把涉案支票拿到銀行兌現。

案件編號：DCCC 405,424/2021