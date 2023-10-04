前警員認收賄洩密　將就同案作供准保候判

已破產的時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬港元，以回答對方有關警方運作的查詢，男警另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約一萬港元。廉署控告他公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪，被告早前承認兩罪，原本排期今（4日）在沙田法院判刑。惟由於同案被告的審訊會在12月展開，而上述男警會在審訊中作供，因此裁判官將案進一步押後至2024年1月19日，屆時會聽取被告求情並判刑，期間被告續准保釋。

涉案29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區。同案另一名37歲男被告彭閏謙，則是鷹富資本有限公司董事兼股東。彭被控一項向公職人員提供利益罪，他不認罪，排期11月6日進行審前覆核，12月6日開審，預計審期2日。控方申請將案押後，待該案審訊結束及完成裁決。蘇今日沒有律師代表，不反對押後。

本案中，蘇靖峰涉及的兩項控罪於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。案件首次提訊時，被告原承認全部兩罪，後來卻表示欲撤銷答辯，被裁判官斥責「法庭唔係你想點就點！」法庭之後再排期開庭處理其撤銷答辯申請，被告卻撤回申請，維持認罪。被告之前已有案底。他涉向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬港元，去年6月承認向收受賭注者投注罪，獲判120小時社會服務令，及後因多次遲到被指違反社服令，上月被改判監禁10日，緩刑12個月。此外，被告在2021年被頒令破產。

案件編號：STCC 1461/2023