擬強制O camp搞手參加防性騷擾培訓　教育局：對違紀行為零容忍

早前多間大學爆出迎新營風化醜聞，教育局及大學資助委員會昨(3日)向立法會提交文件，附上8間資助大學及3間自資大學，就管理及監察迎新營等學生活動的現行政策及指引。所有大學均指，會為學生組織者提供防止性騷擾等培訓，部分甚至強制參與。教育局表示，對學生任何違法違紀或欺凌行為均「零容忍」，強烈建議院校即時遏止有關風氣。

教育大學一名28歲男學生，涉嫌分別在3個迎新營內強姦、非禮及窺淫合共4名女學生。教大上月成立專責小組審視現行指引，向立法會提交的文件中，列出多項新措施，包括要求學生組織和參與者接受強制培訓；事前遞交提案及報告予小組審核、批准並備案；事後提交活動報告和出席名單等，並委派主管、領導者和觀察員監督和報告活動進展等。

此外，網上流傳片段顯示，嶺南大學迎新營內出現嘴對嘴食脆條、兩名男生濕吻等意淫遊戲。嶺大表示，正考慮在每個迎新活動委員會中，強制設立「反欺凌與性騷擾大使」，並由相關學生社團主席或副主席以外的幹事擔任。嶺大學生會代表會主席吳泰霖稱，學生行為是否涉性騷擾，應以受害人的感受作準，而非由第三者判斷，對設立大使的成效有保留；而現時受害人可主動向幹事備案，且有相關指引，認為做法本已行之有效。