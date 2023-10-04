5度強迫養女手淫　後父今被裁定猥褻等7罪罪成　還押至11.6判刑

年近七旬現已退休男廚師，被指約10年前起5度強迫其妻子的10歲養女替他手淫，並於前年因小事與妻子爭執疑出手襲擊妻子，事主意圖阻止時疑遭該漢扯頭髮及「叉頸」，他更疑𢱑向事主陰道。該漢早前否認向16歲以下兒童作猥褻行為及普通襲擊等7罪，經審訊後區院法官葉佐文今（4日）裁定被告7罪均罪成。法官先提取事主的創傷評估報告及被告的心理報告，並押後至11月6日判刑，期間被告須還押。

代號T.S.I.的被告（69歲）現已退休，他被控5項向16歲以下兒童作猥褻行為、1項普通襲擊及1項非禮罪。控罪指被告於2013年9月至2014年9月期間5度在上水某單位向當時10至11歲的X作出嚴重猥褻行為，並於2021年11月23日在同一地點襲擊及非禮X。被告妻子Y為X的養母，Y帶着X嫁予被告並同居於涉案單位。

X早前供稱首次事件她正就讀小五，當晚只有她及被告在家，她當時替被告化妝，被告突掏出陽具要X幫他手淫，X照做至被告射精，期間被告曾摸X的臀部及大腿。X指直至2014年9月，被告以同樣手法4度逼X替他手淫，並稱如X不照做便不讓她化妝，故X照做。X又指前年11月23早上，Y回家時與被告爭執，X擋在2人之間。被告其後向X 扯頭髮及叉頸，令她跌在地上。被告又以手𢱑向X陰部。Y報案，X當時並無投訴。其後她在男友陪同下到醫院驗傷，事件最終轉交執法部門處理。

法官指信立X的說法，並認為她當時是小童心態，因想替被告化妝故依從被告指示做。相反，法官不接納被告說法，就最後一次事件被告稱是自衞，並指是X先扯他陰囊並拖他至睡房門他才作反抗。但法官認為若是如此被告下體應有受傷，但他當時並無作投訴且無證據顯示他有受傷。法官最終裁定被告7項控罪罪成。

案件編號：DCCC 407/2022