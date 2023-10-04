免阻礙公屋流轉　團體倡延長居屋按揭保證期至40年

本港房屋問題嚴重。公屋聯會早前向政府提交房屋政策建議，今日（4日）則發表房屋政策期望，建議延長資助房屋接揭貸款保證期、增設家有兒童優先選樓計劃、將啟德隔離設施改為青年宿舍等。

房委會早年推出 「白表居屋第二市場計劃」，向符合居屋白表資格的中請人提供配額，可購買在市場上的未補價資助出售房屋單位 ，協助市民置業。公屋聯會指曾有業主在2002年購入未補價的居屋單位，由於樓齡較高，臨近房委會接揭保證屆滿，銀行未能安排9成接揭及25年還款期。該會擔心申請接揭困難會障礙準業主選購居屋單位，並影響業主出售單位機會，對房屋流轉造成障礙，建議政府延長接揭保證期至40年，又透過曾向房屋局局長何永賢介紹方案，認為對方態度正面。

因應近年本港出生率下降，該會建議增設資助房屋家有兒童優先選樓計劃，讓有11歲以下兒童的核心家庭可以優先選樓。該會表示，本來希望將門檻定望18歲以下，但因為18歲以下組別人數眾多，認為要從序漸進，所以先定為11歲以下。身兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為做法可行，指11歲為小學升中學時間，如果將門檻定在11歲以下，可以讓小朋友有穩定居所，對家庭向上流動有好處。

不單止建議增加有兒童優先選樓計劃，該會促請政府盡快制定取締不適切住房路線圖及時間表，指雖然近年劏房數字上升說明有需求「劏房存在係社會需要」，但認為當局仍要「要分批解決問題」。

另外，政府在疫情期間興建多個隔離中心，而目前大部分均完成歷史任務，例如河套、青衣、新田等都有新安排，惟政府對位於啟德郵輪碼頭的隔離設施仍未有具體。該會建議將其改為青年宿舍，補充宿舍單位供應。