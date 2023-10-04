類風濕關節炎患者日服5毫克皮質類固醇　中大揭心血管風險倍増

中大醫學院今日（4日）公布一項研究顯示，類風濕關節炎患者若每日服用5毫克或以上皮質類固醇，病人患心血管疾病風險，較沒有服用較藥物的患者增加一倍，若持續服用，風險每月再增7%。研究團隊建議，醫生處方有關藥物時應平衡風險，盡量將每日劑量減在4毫克或以下。

類風濕關節炎是一種炎症，會引致關節疼痛、腫脹、僵硬，以及失去活動功能，在正常情況下，免疫系統會保護身體免受各種外來微生物入侵，但當該系統錯誤地轉為攻擊自己的組織滑膜時，便會引起發炎，造成類風濕關節炎。而根據佔算，本港約有2.2萬名類風濕關節炎患者。

研究團隊收集約1.2萬名類風濕關節炎患者數據進行研究，平均跟進8.7年，該批患者曾於研究開展時未曾患上心血管病，當中37.7%患者有服用類固醇，其餘使用其他藥物治療。結果發現，患者服用5毫克或以上劑量的皮質類固醇，不論時間長短，都會影響心血管健康；如每日服用，出現心血管疾病的風險則較沒有服用增加一倍，若持續服用，風險會每月再增加7%。

中大醫學院內科及藥物治療學糸教授及風濕科主管譚麗珊表示，皮質類固醇廣泛應用於炎症活躍的類風濕關節炎患者，因為能迅速緩解關節炎症，但藥物會影響患者血壓、血脂等，繼而增加患者患上心血管疾病風險。她續指，過去20年已出現多種新型抗風濕治療，例如生物製劑等，價錢亦更易負擔，大約每月1,000港元，患者可以盡早考慮有關療法，以取代服用皮質類固醇。