批東九龍線拖10年無影　議員促政府落實新集運系統方案

政府於《鐵路發展策略2014》提出「東九龍線」，惟方案推出近10年也「只聞樓梯響」，有政黨進行問卷調查，顯示逾93%受訪市民同意引入新集體運輸系統，有議員指方案愈快做愈好，希望政府盡快提出方案，期望於2028至29年落實。

問卷於今年5月9日至31日進行，共訪問1,135名市民。逾93%受訪市民同意引人新集體運輸系統，如雲巴、智軌或巴士快速交通系統，以改善九龍東現時經常塞車的情況。該政黨指九龍東區居民多年來一直飽受交通擠塞問題困擾，繁忙時間行經龍翔道、觀塘道、清水灣道，秀茂坪道等主要幹道時，經常出現長車龍。而多項新集體運輸系統中，除雲巴以外，可採用混合模式發展東九龍線，結合不同的公共交通服務，在不同地區根據人口密度、交通需求、地形等因素，進行合理規劃。

政黨又建議在目前政府原有方案，即彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達之上，延伸至與現行觀塘線油塘站、藍田北站、安達臣及黃大仙站。

觀塘區區議員張培剛表示，現時安達臣道石礦場發展項目涉及 11 幅房屋用地，合共提供約 10,730 個單位，容納約3萬人居住，有關項目預計在 2023至2026年分階段落成，加上現時安達邨、安達泰邨約48,800的人口，人口將會躍升至78,800 人，因此建議將線路延伸至安達臣。

觀塘區議會主席柯創盛指觀塘常駐人口接近70萬，流動人口到100萬，指如政府仍沒有願景規劃，便會對當區居民造成不便，又建議綜合發展觀塘碼頭，因該地約有8萬平方米樓面面積，可發展優越海濱路段，一地多用。

議員顏汶羽笑言希望東九龍線「尋日就起」，因已討論甚久，希望政府盡快提出方案，2028年至29年落實。造價上，他指內地造價大概1.1億港元每公里，而根據建議方案大概為10公里，因此約10億港元，相信方案都遠比啟德單軌列車便宜。

針對觀塘海濱應否長期設置夜市的爭議，顏直言「不同意」，指政府要想清楚每一段海濱定位，打造活力海濱，而若政府希望透過夜市帶動夜經濟，他認為現時海濱夜市因周邊沒有商業活動而難以帶動，因此可考慮花園街、女人街、廟街等地。