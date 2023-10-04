元朗前永安學校過渡屋動工　料明年第3季竣工

香港青年事務發展基金會去年獲城市規劃委員會批准，將元朗崇正新村前永安學校政府土地，作過渡性房屋，為期不少於5年。項目主要為青年及青年家庭提供過渡性房屋，已獲批1.4355億港元，佔地約3,356平方米，總地積比率約1.7、總樓面面積約5,689平方米，將改建1幢1層高樓宇及興建1幢3至4層高樓宇，料可提供約261個單位，容納約523人。項目於今日(4日)舉行動土禮，最快明年第3季竣工。

房屋局局長何永賢致詞時指，過去曾探望劏房家庭，小朋友每天都問何時可以搬走，而父母的壓力不少，既掛住子女成長，亦要負擔高昂的租金；搬到過渡性房屋後，整個家庭都有所不同。她續指，部分家庭起初憂慮環境偏遠，擔心交通問題，但愈來愈多個案反映，不只小朋友容易適應新校，家長亦很快可在附近找到兼職或長工。她提到，房屋局最近亦有搬遷津貼，關愛基金批出超過8,000萬港元，以一家四口為例，如搬入新界過渡性房屋，可獲約8,400港元津貼，用以應付交通費、添置新校服、家具等。

青年事務發展基金會理事長陳文偉表示，項目的地盤面積不大，要用好當中的每一寸空間，既要符合政府的要求，亦要提供足夠的公共設施及居住環境，可說是費煞心思，形容過去一年多，團隊須「過五關、斬六將」。陳提到，永安學校原是大樹下天后廟內的私塾，期望過度性房屋項目，以大樹下的社區為核心，並以傳承鄉情、關愛為服務理念；日後亦會聯同工聯會職訓中心等不同機構合作，幫助更多年輕人向上流動，促進城鄉共融，服務社會。