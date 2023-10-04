大灣區航空暑假載客量達80% 　預告馬尼拉成第7航點料11月首航

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空自去年7月起首航，現時旗下航班主要往來亞洲6個航點，包括日本東京、大阪、泰國曼谷、台北等。大灣區航空行政總裁許漢忠今(4日)透露，今個暑假整體載客量達70%至80%，並率先預告菲律賓馬尼拉航點即將成事，有望最快於11月初首航。

對於航點擴張，許漢忠表示大灣區航空「一步一步行緊，邊度條件成熟就做先」，內地航點首要目標是上海、北京、成都、重慶、杭州、武漢等一線城市，盼盡早能增設航點，更笑言個人希望「明天便成事」。其次是烏魯木齊等二線城市，夏天旅遊具有吸引力，「將來會做多啲」。至於現有東京航線，他希望能盡早「加機」，惟最大阻礙是當地機場人手不足拖慢步伐，「幾時得？未知」，慨嘆已等候一年。

面對過去3年疫情重挫環球航空業，許漢忠強調，增加人手是發展重要一環，他引述日本業界指，疫情後招聘困難，機場人手持續短缺，相信是打工仔被裁後，對行業已失去信心。類近情況亦在本港發生，疫情期間本港有大型航空公司結業，逾千名機師被裁，大灣區航空趁初期吸納不少人手，但現時愈來愈難請人。他指，航空業屬國際性行業，有機師離職後選擇到其他國家工作，形容「冇乜幾個想返嚟，得一啲飛澳洲當地短線嘅機師願意嚟香港試吓」。此外，公司亦面臨同業挖角。

大灣區航空目前有4架客機，而今年底至明年上半年將再增添4架，而早前所訂購的波音MAX客機亦於明年8月起交付，展望2027年機隊總數達23架。許漢忠形容屆時「規模會似樣啲」，而每多一架客機，需相應增加約10名機師、20名空服員，招聘人手上相信「香港仲有少少吸引力」，而大灣區航空早前亦與香港國際航空學院合作，料今年底開辦首個見習機師培訓課程，亦有助培訓新血。

許又稱，疫情「後遺症」同樣影響航班客量，香港全面通關以來，港人掀起一股報仇式外遊，惟今年4月起至暑假，需求已逐步回落。雖然暑假載客量達70%至80%，惟9月較平淡，屬預料之內。不過，目前訪港旅客數字並不樂觀，大灣區航空儘管已降低票價，盼更多旅客訪港，但整體旅遊業復甦仍倚賴各方面配合，例如酒店房價等，而政府亦需加大推廣，如推動夜經濟等，令海外旅客外遊時首選香港。

對於大灣區航空正式營運逾一年，許漢忠認為，現時本地航空業由國泰航空所獨大，新起步的航空公司難以生存，從行業整體發展、甚至消費者角度而言，壟斷局面非大家所樂見，認為港府應在政策上扶持新航空公司，例如航權分配、航空時刻等資源有優先權。