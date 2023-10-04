當局擬將社署一助理署長編外職位轉為常額　以提升院舍服務水平

近年本港院舍問題頻生，為加強監管，政府建議將社會福利署(社署)助理署長(牌照及規管)，由原有時限職位改為常額職位，專責處理院舍及中心的發牌/註冊及規管等事宜，預計會帶來額外年薪開支為2,407,800港元。政府重申由於時限職位已計算在編制內，將其轉為常額職位不會額外增加整體公務員的編制。

港府稱要將原有的有時限職位改為常額職位，是因應修訂《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》後需要增加人手處理，而且當局亦認為兒童住宿照顧服務為需要聚焦改善的地方，有必要加強巡查執法。同時隨着人口急速高齡化，安老及康復服務需求與日俱增，監管院舍和中心屬長遠及恆常工作。因此有必要將專責處理院舍及中心的發牌/註冊及規管等事宜的助理署長(牌照及規管)轉為常額職位。

當局又補充由於職位已開設了超過6年，考慮到有關工作的持續及長遠性質，以及該職位工作繁重難以從調配人手，認為單保留現有有時限職位的安排未能配合部門的運作需要，故有此安排。

政府早在2017年4月21日獲財委會批准，在社署開設該職位，以領導社署當時新成立的「牌照及規管科」，處理院舍及中心的發牌/註冊及規管等事宜，以及監督九龍城及油尖旺區福利辦事處的工作，而在2021年4月23日獲財委會批准保留該有時限職位，至2024年4月22日。