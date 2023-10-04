超颱蘇拉最強黑雨夾擊香江　9月雨量超正常值逾3倍破紀錄

本港9月初天災接連上演，其後卻繼續酷熱。天文台今日(10月4日)回顧上月的極端天氣，指出超強颱風「蘇拉」上月初襲港期間，各區出現逾3,000宗塌樹報告及23宗水浸、山泥傾瀉報告，時隔5天，更迎來歷來最強黑雨，令天文台錄得的9月總雨量創歷史新高，達1,067.1毫米，屬正常值的3倍以上。而暴風雨過後，9月下半月卻長時間陽光充沛及酷熱，平均氣溫達攝氏28.5度，較正常值為高，連續10天的酷熱天氣，令上月成為持續酷熱最長的9月。

天文台在文中表示，蘇拉在上月1日至2日開學期間猛烈襲港，其中心附近的最高持續風速達每小時230公里，是自1950年以來影響南海第二強的熱帶氣旋，本港當時亦發出自2018年超強颱風「山竹」以來首個10號颶風信號。而在其後另一熱帶氣旋「海葵」殘餘相關的低壓槽影響，本港在9月7日及8日期間出現長時間的滂沱大雨，天文台發出的黑色暴雨警告信號持續生效，長達16小時35分鐘，是自1992年設立暴雨警告系統以來的最長紀錄。

主要歸因於上半月與蘇拉及低壓槽相關的大雨，天文台錄得的9月總雨量創歷史新高，達1,067.1毫米，是9月正常值321.4毫米的3倍以上，輕易打破1952年9月創下844.2毫米的紀錄。此外，9月的破紀錄雨量彌補了本年首8個月雨量偏少的情況。本年首9個月的累積雨量為2,224.3毫米，略少於同期正常值的2,242.8毫米。雖然上半月出現了暴風雨天氣，下半月卻長時間陽光充沛及酷熱，其中包括9月21日至30日連續10天的酷熱天氣，並創下最長9月連續酷熱天氣日數紀錄。總括而言，本月仍較正常熱，平均氣溫為攝氏28.5度，較正常值攝氏27.9度高出0.6度。