稅務局前職員查問公僕聲明卻遭強制退休　高院11.17頒覆核判詞

政府於前年起要求全體公務員聲明效忠香港特區，一名在稅務局工作超過25年的「公僕」，稱因向當局查問簽署聲明的必要，以及如何界定違反聲明內容，結果被着令提早退休，即使他最後按指示簽署，仍然無補於事。該「公僕」不服當局決定，入稟高院申請許可進行司法覆核，指局方的決定不合理，要求推翻。案件今（4日）於高院開審，法官高浩文在聽取與訟雙方陳詞後，押後至11月17日或之前頒布書面判詞。

本案申請人是王秋明，答辯人是公務員事務局局長。王自1996年6月開始在稅務局任職，2021年10月被強制退休，離職前擔任助理稅務主任。2021年1月，稅務局要求王簽署效忠聲明，他在2月25日向稅務局發信問及簽署聲明的必要性及違反聲明的定義。他於同年8月6日收到回覆，稱當局會將王的個案會轉介至答辯人，以考慮是否根據《公務人員（管理）命令》第12條着令他提早退休。王於8月12日就事件作書面回應並呈交了簽署好的聲明，惟至同月30日，答辯人去信給他，以公眾利益為由，着令他退休。

王一方指，答辯人就不接納王所簽署的聲明方面，並無提出合理理由，且沒有充分解釋着令他退休的原因，認為屬於程序不公。王一方指下令退休的「懲罰」亦是過重及超出比例，且沒有給予王充分機會作回應；答辯方則指，從王發送稅務局信件內容可看到他最初是拒絕簽署聲明，最終亦無依期簽署。王的行為亦令局方對其忠誠度及作為公務員的工作能力置疑，並對他失去信心，才認為他不適合續當公務員，故令他退休亦屬合理。

案件編號：HCAL1626/2021